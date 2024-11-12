بالفيديو- نور الغندور تحتفل بعيد ميلاها على طريقتها الخاص.. و هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية نور الغندور بيوم ميلادها الـ 31 من خلال مقطع فيديو لها شاركته مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مع قالب حلوى كبير، و علقت عليه بالقول: "ممتنة و شاكرة و فخورة لكل لحظه و ثانيه و يوم في عمري سنة جديدة استقبلها بكل حب و سعادة".



وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".

