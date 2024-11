شكرا لقرائتكم خبر عن Nick Cave: راسل كرو لم يحب الجزء الثانى من Gladiator الذى كتبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف والمغنى Nick Cave عن السبب وراء عدم تقديم جزء ثان من فيلم Gladiator، بعد النجاح المالي والنقدي الذي حققه الفيلم الأصلي خلال عام 2000، حيث فاز العمل بخمس جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل لبطله النجم العالمى راسل كرو، كان كل من بطل الفيلم والمخرج حريصين على تقديم جزء ثانٍ.

تم تكليف جون لوجان، أحد كتاب سيناريو فيلم Gladiator، في الأصل بكتابة جزء ثانٍ، والذي من المقرر أن تدور أحداثه في روما القديمة ولكن لن يظهر فيه كرو، بسبب وفاة شخصيته ماكسيموس ديسيموس ميريديوس في نهاية الفيلم الأول.

ورغبة في المشاركة في الجزء الثانى من فيلم Gladiator، لجأ كرو بدلاً من ذلك إلى كيف لكتابة السيناريو وإيجاد طريقة معقولة لظهور ماكسيموس مرة جديدة في القصة.

تدور أحداث الحبكة غير التقليدية التي ابتكرها كيف حول مواجهة ماكسيموس للآلهة الرومانية في الحياة الآخرة، قبل أن يتم إعادته إلى العالم البشري ثم السفر عبر الزمن عبر القرون للمشاركة في معارك تاريخية مختلفة.

وفقًا لكيف، لم يكن كرو متحمسًا للفكرة تمامًا، بل قال له ببساطة: "لا تعجبني، يا صديقي".



راسل كرو و Nick Cave

فى نفس السياق ظهر المغنى العالمى Nick Cave بشكل مفاجئ في فيلم Joker: Folie à Deux الجديد، ويتضمن العمل الذى طرح يوم 4 أكتوبر الماضى على مجموعة من الأغانى المختلفة التي يقوم بغنائها النجمان خواكين فينيكس وليدي جاجا بطلى الفيلم.

ولكن يبدأ الفيلم بظهرو كيف وهو يؤدي مزيجًا من الأغاني الذى يتضمن غلافًا لأغنية "Slap That Bass"، التي ألفها في الأصل جورج غيرشوين لمسرحية Shall We Dance الموسيقية التي ألفها فريد أستير وجينجر روجرز عام 1937.

وأغنية "Get Happy"، التي أدتها جودي جارلاند في مسرحية Summer Stock الموسيقية عام 1950، وأغنية "What The World Needs Now Is Love"، وهي أغنية ناجحة عام 1965 لجاكي ديشانو.

وتتضمن الأغانى أيضا مجموعة من الأغاني التي ظهرت في الفيلم بما في ذلك أغنية "To Love Somebody" لفرقة Bee Gees، والتي يؤديها فينيكس وجاجا.