شكرا لقرائتكم خبر عن 14 عامًا على فيلم زهايمر آخر أعمال الزعيم عادل إمام في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 14 عامًا على فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام، حيث عرض في مثل هذا اليوم، والفيلم من بطولة عادل إمام، نيللى كريم، فتحى عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، إيمان السيد، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان وعرضه فى مصر وعدد من الدول العربية من بينها سوريا، والمغرب، والأردن، والفيلم تم تصويره لمده 8 أسابيع ما بين ستوديو مدينة السينما وفيلا بالمنصورية وبحيرة قارون فى الفيوم ولبنان، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أب ثرى يدعى "محمود شعيب" مصاب بمرض الزهايمر، ولديه كثير من الأملاك والعقارات لكن ابنيه يطمعان فى ثروته ويتفقان على إقامة دعوى قضائية ضد والدهما للحجر على ممتلكاته بسبب مرضه، ولكن تحدث مفاجئه تغير مجرى أحداث الفيلم.



عادل إمام

ويتناول الفيلم بصورة كوميدية معاناة مصابى مرض الزهايمر، فرجل الأعمال محمود شعيب (عادل إمام) لم يمنعه نجاحه من الإصابة بهذا المرض، فيضطر أولاده سامح وكريم إلى مطالبته بالجلوس فى الفيلا حتى لا تسوء حالته أكثر من ذلك، ولكن تزداد حالته النفسية سوءا من إثر جلوسه بالفيلا لدرجة أنه يتشاجر مع الخدم طوال الوقت، فيستعين أولاده بممرضة لملازمته تدعى منى (نيللى كريم) فيتزوجها كما يتزوج الخادمة (إيمان السيد) وينسى أنه تزوجهما.