نوال الزغبي حديث السوشيل ميديا.. حوار عن الاستقلالية والزواج والأمومة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في بودكاست “حكمت وهبة” على اليوتيوب، تحدثت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن حياتها الفنية والشخصية، مؤكدة رفضها لفكرة الزواج للمرة الثانية وتركيزها كإمرأة مستقلة، حيث تمتلك كامل الحرية في تقرير ما تريده في الحياة والاهتمام بأولادها الثلاثة.

وأعربت الزغبي عن موقفها من اعتماد النساء على الرجال قائلة: “لا أحب المرأة الضعيفة بالحياة والتي تعتمد على زوجها، إنه اذا زوجي بيشتغل لشو أشتغل. على المرأة أن تعمل فقط كي تكون مستقلة”.

وأضافت: “لو لم أكن مستقلة لمّا تمكنت من الحصول على الطلاق وأن أكون مسؤولة عن تربية أولادي من الألف إلى الياء”، مشددة على أن “عندما تكون المرأة مسؤولة عن نفسها، فلا شيء يستطيع كسرها، لأن ما يكسر المرأة هم أولادها فقط”.

وتابعت: “نصيحتي لكل امرأة كما قلت سابقاً أن تتكل على نفسها لا على الرجل وتتركه ليقوم بالصرف عليها ويدللّها ويعطيها قيمة”.

وحول فكرة الزواج مجدداً قالت: “لا لشو بدي أتزوج نام حده بالتخت ويطلع بيشخر بالآخر أو يصرف عليّ، لا لأن الحرية بالنسبة لي تسوى الدنيا كلّها”، مضيفة “وما بدي كون مغرومة وبخاف أن أغرم لأنه ولا رجال رح يكون الصورة يلي رسمتها عنه في البداية وليس كل الرجال نفس بعضهم ونفس الشخصية”.

كما تحدثت النجمة اللبنانية عن علاقتها بأولادها الثلاثة. وقالت: “تيا كثير ناس بقوله بتشبهني بس هي عندها طباع ما بتشبهني وبتشبه بيها”، مشيرة إلى ان التوأم جورج وجوي مختلفين عن بعضهما، جوي يشبهني ويشبه والده ولديه كاركتير حنون وعنيد، ولكنه لا يعلم ما يريد فعله في الحياة، وأنا أقف إلى جانبه ويمكن الطلاق أثر عليه كثيرا في عمر الـ 6 سنوات”.

وتابعت: “أما الثاني جورج، فشخصيته مختلفة، عارف شو بده بحياته وشاطر بشكل مخيف، ما بحب يكون ابنها لنوال الزغبي وما بحب يستفيد من رفاهية نوال، بيشتغل وبيصرف على نفسه وبيرفض ارتداء البراندات الغالية الثمن”.