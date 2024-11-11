محمد إمام يوجّه رسالة غامضة.. ما علاقة “شمس الزناتي”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة له ظهر فيها بملابس شخصيته في فيلم “شمس الزناتي” وجّه من خلالها رسالة غامضة الى متابعيه وجمهوره، لم يكشف تفاصيلها أو القصد منها.

وشوّق إمام جمهوره لجديد أعماله الفنية بتعليقه على الصورة قائلاً: “اللي جاي حلو إن شاء الله”.

وتلقّى إمام العديد من التعليقات من متابعيه الذين تمنّوا له الخير والسعادة، وعبّروا عن ثقتهم في أي عمل فني سوف يقدّمه لهم.

من ناحية أخرى، شارك محمد إمام خلال الأيام الماضية في افتتاح استديوهات الحصن بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية حيث نشر صوراً تجمعه بالفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وهنا الزاهد، والمنتج محمد العدل، خلال زيارتهم إلى مدينة الرياض؛ لحضور افتتاح استوديوهات الحصن الجديدة.

ونشر إمام الصور عبر حسابه الخاص في منصة “إكس”، وعلّق عليها بالقول: “افتتاح استوديوهات الحصن في الرياض… التعاون بين الفن المصري والإمكانات السعودية ستنتج عنه أعمال ضخمة بمواصفات عالمية ستُسعد كل الجمهور العربي إن شاء الله”.