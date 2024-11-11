كيت ميدلتون تظهر بخاتم خطوبتها لأول مرة منذ أشهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال مشاركة الأميرة كيت ميدلتون في فعاليات يوم الذكرى في لندن، وعودتها إلى مهامها الملكية بعد فترة العلاج الكيماوي، تشغل الصحافة العالمية والرأي العام البريطاني، الذي اعتبر هذا الظهور بمثابة عودتها التدريجية إلى حياتها الملكية وشفائها من مرض السرطان.

ونشر الحساب الرسمي للأمير ويليام وزوجته عبر منصة “إكس” مجموعة من الصور وأرفقها بتعليق: “نجتمع معاً لتكريم شجاعة وتضحيات أولئك الذين خدموا ويواصلون خدمتهم في قواتنا المسلحة. دعونا نتوقف ونتأمل ونتذكرهم دائماً. حتى لا ننسى”.

وظهرت أميرة ويلز من شرفة مبنى حكومي، وهي ترتدي قبعة سوداء وفستاناً قصيراً باللون الأسود على شكل سترة من الأعلى (Retro Coat) ومزيناً بزهرة الخشخاش الحمراء، وهو التقليد الذي يلتزم به البريطانيون تكريماً لمن فقدوا أرواحهم في أي الصراع.

وأكملت كيت إطلالتها بجوارب خفيفة (كولون) وانتعلت حذاء Romy 100 باللون الأسود من Jimmy Choo. وحملت حقيبة مربعة صغيرة الحجم ومبطنة من جلد الخراف من Chanel.

ونسقت كيت مع ملابسها مجموعة من المجوهرات الملكية البارزة كان أهمها خاتم خطوبتها المذهل الذي عادت لارتدائه لأول مرة منذ أشهر من نزعه والظهور بدونه، وتزينت ايضاً بأقراط الأميرة ديانا المتدلية الماسية، وبقلادة من اللؤلؤ على شكل سلسلة عتيقة من مونيكا فينادير، بالإضافة إلى دبوس لذراع الأسطول الجوي الذي ترأسه.

وحضر حفل الذكرى أفراد العائلة المالكة وفي مقدمتهم الملك تشارلز، في حين لم تتمكن زوجته الملكة كاميلا عن الحضور لإصابتها بعدوى في الصدر، حيث أكد قصر بكنغهام، أنها لن تحضر الفعاليات بناء على نصيحة من الأطباء للتعافي من العدوى، على ان تعود إلى أداء المهام العامة مطلع الأسبوع المقبل.