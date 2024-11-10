جوائز joy Awards 2025.. مَن تستحق لقب الفنانة المفضلة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - على ما يبدو أن التصويت علي جوائز Joy Awards 2025 سيشهد منافسةً قويةً بين نجوم ومشاهير العرب، خاصةً أن القوائم ضمت عدداً كبيراً من الأسماء اللامعة في الفئات المختلفة، وعلى مدار الساعات المقبلة سيقوم الجمهور بالتصويت لنجمهم المفضل في الفئات المختلفة.

وفي يناير المقبل سيُقام حفل كبير في الرياض، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الخامسة من الحفل مفاجآت مميزة ستُبهر الجمهور في الوطن العربي فور الإعلان عنها.

المنافسة على لقب الفنانة المفضلة

ومن أبرز الأسماء التي تم الكشف عنها في قائمة "الفنانة المفضلة"، الفنانة عبير نعمة، الفنانة أحلام الشامسي، الفنانة آمال ماهر، أنغام، أصيل هميم، أصالة، داليا مبارك، إليسا، منال بنشليخة، نجوى كرم، موضي الشمراني، نوال الزغبي، نانسي عجرم، أميمة طالب، ونوال الكويتية، ذلك إلى جانب بعض النجمات الشابات مثل رحمة رياض، روبي، ويارا.

وكان لافتاً للانتباه تواجد اسم المغنية التشيلية من أصل فلسطيني إليانا لأول مرة في قوائم حفل الترفية الأشهر joy Awards، وتكرر اسم إليانا مرة ثانية في قائمة "أغنية العام" من خلال أغنية "ولا غلطة"، والتي جمعتها بالفنان جوزيف عطية.

أصالة النجمة المفضلة في 2024

الجدير بالذكر أن النجمة السورية أصالة حصلت على جائزة الفنانة المفضلة فيعام 2024، وقام بتسليمها الجائزة على المسرح الفنان محمد عبده، وبعد تسلمها الجائزة وصعودعها على المسرح كشفت أصالة عن صلحها مع صديقتها أنغام وتُشارك معها الجائزة ووجهت كلمة قالت فيها: "أنا اتصالحت أنا وصديقة عزيزة، وأحب أشارك الجائزة مع أنغام لأنها نجمة كبيرة وبتستحق كل تكريم وكل محبة".

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