شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فرسان الشرق تقدم "رماد" على مسرح الجمهورية لمدة 3 ليالٍ والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية العرض المسرحى الاستعراضى "رماد من زمن الفتوة" على مسرح الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 19 و20 و21 نوفمبر، فى تمام الساعة الثامنة مساء، والعرض تصميم وإخراج كريمة بدير.

ويعد آخر عروض كريمة بدير "ريا وسكينة" والذي تدور فكرته حول شخصيتى "ريا وسكينة" اللتين عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافى آنذاك، ويبرز ردود الأفعال تجاه العنف الذى تعرضتا له باعتباره صراع مع الموت والعرض يقدم القصة من خلال الرقص المسرحي الحديث يتضمنه مشاهد قليلة وقصيرة تمثيليا.

وكانت قد أسست وزارة الثقافة فرقة فرسان الشرق للتراث عام 2009، وتولى الإدارة الفنية للفرقة الفنان وليد عونى بهدف استلهام التراث المصرى على خشبة المسرح فى سياق فنى درامى راقص، وعليه فإن جميع عروض الفرقة تتميز بصبغتها التراثية والتاريخية المصرية الصميمة. وشاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية منذ نشأتها وحتى الآن، وحصلت على جائزة أحسن تمثيل وأحسن عرض بمهرجان المسرح الحر فى الأردن عام 2019 عن عرض "بهية".

وقد انضمت الفرقة إلى فرق دار الأوبرا المصرية عام 2013، وبعد ذلك تولت كريمة بدير الإدارة الفنية للفرقة عام 2011، ومن بعدها طارق حسن عام 2014، وحاليا يشغل الدكتور عصام عزت منصب المدير الفنى للفرقة.