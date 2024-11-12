ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، إستذكرت من خلالها والدتها الراحلة، وعلقت بكلمات من الإشتياق و الحب، وقالت: "وكالعادة هاستنى اشوفك في المنام كل ما انام، خمسة وخمسون شهر حبيبة العمر ".
وفي وقت سابق، رزقت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز بإبنتها الأولى، وأطلقت عليها إسم جودي وهو إسم والدتها الراحلة.
وشاركت دنيا عبد العزيز الجمهور صورة لحذاء طفلة صغيرة، وعلقت عليها: "٢٤/١٠/٢٠٢٤ الحمد لله على نعمة جودي ،، محتجالك يا أمي ،، سميتها جودي عشان احبها اكتر ،، ربنا يحفظها يارب".
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز توجه رسالة حب و غشتياق إلى والدتها الراحلة من خلال هذه الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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