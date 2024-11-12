شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وأحمد داود ومحمد سلام وسارة سلامة فى عزاء والدة أحمد محارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء والدة الفنان أحمد محارب المقام في مسجد أسد ابن الفرات، وعلى رأسهم الفنان أشرف زكى، محمد سلام، أحمد داود، سارة سلامة، وغيرهم من الفنانين ممن حرصوا على العزاء.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد محارب هي مشاركته فى مسلسل "جودر" إذ يشارك فى الجزء الثاني من العمل، والذى سيعرض فى رمضان 2025، كما يواصل تصوير فيلم "درويش" مع النجم عمرو يوسف بعد أن انضم لأبطاله مؤخرا، والفيلم بدأ تصويره منذ أسبوعين، ويستمر صناعه فى مواصلة التصوير فى أماكن متعددة، والفيلم تدور أحداثه خلال فترة الأربعينيات، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم في قائمة أبطاله إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

من ناحية أخري سبق وعبر أحمد محارب عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع الفنان عمرو يوسف، فقد سبق وشارك معه في فيلم "شقو" الذي حقق إيرادات كبيرة ونجاحا وقت عرضه بدور العرض السينمائي في مصر وبعض الدول العربية، وقال إنه متفائل دائما بالعمل مع عمرو يوسف فكل أعماله تكون مكتوبة بعناية وهو فنان محب لمهنته ولذلك تحمل دائما أعماله علامات الجودة.



عزاء والدة محارب

العزاء

محارب



سارة سلامة فى صورة من العزاء