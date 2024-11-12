شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يصف خواكين فينيكس بأنه "غير محترف".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج ريدلي سكوت عن أن النجم العالمى خواكين فينيكس كاد أن يترك فيلم Gladiator في منتصف التصوير، وفي حديثه لصحيفة نيويورك تايمز عن الجزء الثاني القادم من الفيلم Gladiator، سُئل سكوت عن سمعة فينيكس في ترك الأفلام.

ووفقًا لـ سكوت، كانت هذه سمة لفترة طويلة لـ فينيكس، حيث أكد أنه أثناء تصوير فيلم Gladiator الأول، كان الثانى خائفًا وأراد الانسحاب من الفيلم.

وبالتالي أدى تردد فينيكس في الالتزام بالفيلم إلى اتهامه من قبل زميله النجم العالمى راسل كرو بأنه "غير محترف".

حيث صرح كرو قائلا: "كان فينيكس يرتدي زي الأمير ويقول لا يمكنني القيام بذلك وكان ردى عليه: ماذا؟".

وأوضح سكوت لصحيفة نيويورك تايمز: "هذا غير احترافي بشكل رهيب"، ومع ذلك، تمكن سكوت في النهاية من إقناع فينيكس بالبقاء واستكمال الفيلم، والذي حصل عنه لاحقًا على ترشيح لجائزة الأوسكار.



راسل كرو وخواكين فينيكس

فى نفس السياق تحدث النجم العالمى راسل كرو عن فيلم Gladiator 2 للمخرج ريدلى سكوت، وكشف أنه "منزعج" من إنتاج جزء ثانٍ منه، وفى أحدث مقابلاته صرح كرو قائلا: "أنا غير مرتاح بعض الشىء لحقيقة أنهم يصنعون فيلمًا آخر، لأننى بالطبع ميت وليس لدى رأى فيما سيتم تقديمه، لكن بعض الأشياء التى سمعتها كانت مثل أن الجزء الجديد ليس جزءًا من الرحلة الأخلاقية لتلك الشخصية المعينة".

وتابع كرو قائلا: "أفكر في العمر الذي كنت فيه عندما صنعت هذا الفيلم وكل الأشياء التي جاءت بعده، والأبواب التي فتحها لي هذا الفيلم خاصة، وبالتأكيد توجد مسحة من الكآبة، ومسحة من الغيرة بسبب عدم مشاركتى في جزء جديد من Gladiator ".

لعب كرو دور البطولة في فيلم Gladiator الذى طرح عام 2000 في دور الجنرال الروماني ماكسيموس ديسيموس ميريديوس، الذي تعرض للخيانة والاستعباد كمصارع، وهو يقاتل في طريقه إلى أعلى الرتب للانتقام لمقتل عائلته والإمبراطور.

وسيلعب بول ميسكال دور البطولة في فيلم Gladiator 2، والذى سيركز على لوسيوس، ابن لوسيلا التي تلعب دورها كوني نيلسن في الفيلم الأول، والتي ستستعيد دورها، وسينضم إلى طاقم العمل أيضًا بيدرو باسكال، ودينزل واشنطن، وجوزيف كوين.