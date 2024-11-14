شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وسوسن بدر ورشا مهدى على السجادة الحمراء للقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

حضر منذ قليل إلى السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، وهم: المنتج محمد حفظي، سوسن بدر، ليلى علوى، ميس حمدان، مي سليم، جيهان خليل، داليا البحيري، هاني عادل، صفية العمري، وشا مهدى.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائى دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي فى نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

الإعلامية لميس الحديدى



الفنان حسين فهمى



الفنانة نبيلة عبيد



الفنانة الهام شاهين



الفنانة صابرين



الفنانة لبلبة



الفنانة نبيلة عبيد



الفنانة نجلاء بدر



الفنانة نسرين طافش (1)



الفنانة نسرين طافش (2)



النجمة الكبيرة نيللى



أنجى المقدم



رشا مهدى



جورى بكر



خالد النبوى



رزان مغربى



عبير صبرى



على الكاشوطى



عمر الشناوى



عمرو منسى وأحمد حاتم



فردوس عبد الحميد



ليلى علوى



محمد حفظى



محمد محمود عبد العزيز وزوجتة



نسرين أمين



هانى البحيرى



هنا شيحة