فن ومشاهير

ليلى علوى وسوسن بدر ورشا مهدى على السجادة الحمراء للقاهرة السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - بهاء نبيل - وداد خميس - تصوير كريم عبد العزيز

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 08:45 م

حضر منذ قليل إلى السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، وهم: المنتج محمد حفظي، سوسن بدر، ليلى علوى، ميس حمدان، مي سليم، جيهان خليل، داليا البحيري، هاني عادل، صفية العمري، وشا مهدى.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائى دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي فى نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

 

الإعلامية لميس الحديدى

الإعلامية لميس الحديدى

 

الفنان حسين فهمى
الفنان حسين فهمى

 

الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد

 

الفنانة الهام شاهين
الفنانة الهام شاهين

 

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين

 

الفنانة لبلبة
الفنانة لبلبة

 

الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد

 

الفنانة نجلاء بدر
الفنانة نجلاء بدر

 

الفنانة نسرين طافش (1)
الفنانة نسرين طافش (1)

 

الفنانة نسرين طافش (2)
الفنانة نسرين طافش (2)

 

المخرج خالد يوسف
المخرج

 

النجمة الكبيرة نيللى
النجمة الكبيرة نيللى

 

أنجى المقدم
أنجى المقدم

 

رشا مهدى
رشا مهدى

 

جورى بكر
جورى بكر

 

خالد النبوى
خالد النبوى

 

رزان مغربى
رزان مغربى

 

عبير صبرى
عبير صبرى

 

على الكاشوطى
على الكاشوطى

 

عمر الشناوى
عمر الشناوى

 

عمرو منسى وأحمد حاتم
عمرو منسى وأحمد حاتم

 

فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد

 

ليلى علوى
ليلى علوى

 

محمد حفظى
محمد حفظى

 

محمد محمود عبد العزيز وزوجتة
محمد محمود عبد العزيز وزوجتة

 

نسرين أمين
نسرين أمين

 

هانى البحيرى
هانى البحيرى

 

هنا شيحة
هنا شيحة

 

هيدى كرم
هيدى كرم

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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