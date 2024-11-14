شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعود للقاهرة للتجهيز لمشاريعها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى الى القاهرة بعد غياب أكثر من 45 يوما، وخلال هذه الأيام تقوم بعقد عدد من الاجتماعات منها مع صناع مسلسلها الجديد لوضع اللمسات الأخيرة على تعاقدها، بالإضافة إلى أن هيفاء سوف تلتقى مع شركة إنتاج فيلمها المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، كما تفتح الباب أمام جميع الملحنين لسماع أغانى جديدة قد تضمها لألبومها الغنائى الجديد.



هيفاء وهبى

وفى سياق متصل تحيى النجمة هيفاء وهبى، حفلاً غنائيًا، ليلة رأس السنة في دبى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وقدمت هيفاء وهبي آخر أعمالها في السينما، فيلم "رمسيس باريس" الذي تم طرحه العام الماضي وشارك في بطولته: محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.