شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية للنجم أحمد عز بمهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، جلسة حوارية للنجم أحمد عز، الحائز على جائزة فاتن حمامة ، اليوم الخميس فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بدار الأوبر المصرية.

يعود النجم أحمد عز لاستئناف تصوير فيلمه الجديد فرقة الموت، من إخراج أحمد علاء، الأسبوع المقبل، حيث صور عز شوطاً كبيراُ من الفيلم، الذى تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، حيث يتبقى لأحمد عز ما يقر من أسبوعين وينتهى فريق العمل من التصوير بالكامل، خاصة أن عز مشغولا بأعمال أخرى الفترة المقبلة .

فيلم فرقة الموت تدور أحداثه حول ضابط – أحمد عز وفرقته المعاونة يكلف بالقبض على خط الصعيد حيث يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، بالإضافة على مجموعة من ضيوف الشرف، تأليف صلاح الجهينى، إخراج أحمد علاء.

ويعرض حاليا لأحمد عز في السينما فيلم ولاد رزق 3، ويشارك في بطولة العمل، عمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان