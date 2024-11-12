الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان سيبيل بو شعيا تخطف القلوب بإطلالة خيالية لامعة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا بأحدث إطلالة لها على الجمهور،من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك خيالي و بغاية الاناقة، وكانت ترتدي فستان بغاية الروعة ذات تصميم مميز باللون الزهري اللامع قصير من دون أكمام، ربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت ردت سيبيل بو شعيا، على كل من تنمّر على صوتها خلال مشاركتها بالمسابقة الجمالية، اذ يتميّز صوتها بنبرته العريضة. وأشارت سيبيل إلى ان الكلام السلبي الذي قرأته لا يمثّل الحقيقة أبداً، فهي لطالما كانت تظن أن نبرة صوتها أمر يميزها وجزء من شخصيتها.

وأضافت أن ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي جارح، لكن ما جعلها قوية هي ثقتها بنفسها التي تعمل عليها، فهي السلاح الوحيد والأساسي ضد التنمر.

