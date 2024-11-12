تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Air لن يأتي بالتصميم النحيف المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هاتف iPhone 17 Air، حيث يؤكد أحدث التقارير على أن هذا الإصدار لن يأتي بالتصميم النحيف المتوقع.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير إصدار جديد نحيف من هواتف الأيفون، والذي ينضم إلى سلسلة iPhone 17 المقرر إطلاقها العام المقبل، وعلى عكس التقارير السابقة التي أكدت على التصميم فائقة النحافة لهذا الإصدار، إلا أن أحدث التفاصيل أكدت على أن هاتف iPhone 17 Air يأتي بتصميم سميك إلى حد ما.

كما أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت في “Naver”، أن ابل تواجه تحديات لتطوير بطارية عالية الكثافة والتي تتيح لشركة ابل تطوير هاتف أيفون بتصميم فائق النحافة.

ولقد كان هاتف iPhone 6 أنحف إصدارات ابل من هواتف الأيفون حتى الآن، حيث قدمت ابل هذا الإصدار بسماكة 6.9 مم، لذا أشارت التوقعات السابقة إلى أن إصدار iPhone 17 Air يأتي بتصميم أنحف.

كما توضح التفاصيل الجديدة إلى أن صعوبة تنفيذ هذا التصميم مع إرتفاع تكلفة الإنتاج كانت من العقبات الرئيسية في تطوير الهاتف، ومن المتوقع أن تقدم ابل هاتف iPhone 17 Air بسُمك 7مم.

أيضاً كانت التوقعات الأولى قد أشارت إلى تصميم أنحف مقارنة بالإصدارات الحالية، حيث يتميز هاتف iPhone 16 Plus على سبيل المثال بسُمك 7.8مم، لذا فإن تطوير إصدار Air بسماكة 7مم فقط لن يكون التغيير المتوقع لهذا الإصدار.

يذكر أن ترقية تصميم iPhone 17 Air لن تقتصر على التصميم النحيف فقط، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف بترقيات في الشاشة، والآداء إلى جانب إعدادات الكاميرة.

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