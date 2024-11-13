تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن رقاقات جديدة لدعم الأجهزة الذكية في المنزل بآداء أعلى كفاءة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم اليوم رسمياً عن رقاقة Qualcomm QCC74xM المطورة لدعم الأجهزة الذكية في المنزل، وهي أول رقاقة قابلة للبرمجة، مع رقاقة QCC730M.

تعد رقاقة Qualcomm QCC74xM أول الرقاقات المطورة من كوالكوم بميزة دعم البرمجة، وترتكز على RISC-V وهي تعليمات برمجية بديلة لARM.

وتنطلق شريحة QCC74xM الجديدة من كوالكوم بتقنية إتصال متقدمة والتي تشمل Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.3، إلى جانب Thread وZigbee.

وتتيح هذه المميزات لرقاقة كوالكوم الجديدة أن تعمل بكفاءة في دعم الأجهزة الذكية في المنزل، أو مراكز التحكم في المنزل الذكي.

من جانب أخر قدمت كوالكوم رقاقة QCC730M المميزة بالحجم الأصغر، والتي تدعم تقنية Wi-Fi 4، وتهدف هذه الرقاقة لدعم الأجهزة التي يرتكز عملها على البطارية، ومنها كاميرات المراقبة، والأقفال الذكية، على أن تتميز وحدة المعالجة في الرقاقة بسرعة 60MHz، مع تسارع للأجهزة لدعم خوارزميات الحماية والآمان، ومن المقرر أن تتوفر الرقاقات الجديدة في الأجهزة في النصف الأول من 2025.

المصدر