تكنولوجيا: إطلاق OnePlus Ace 5 مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 في ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع إطلاق هاتف OnePlus Ace 5، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أغسطس، في الصين بحلول ديسمبر 2024. ووفقًا لتقارير من Digital Chat Station، يمكن أن يتبع الإصدار العالمي قريبًا، مع احتمالية إطلاقه في الهند تحت اسم OnePlus 13R في يناير 2025، إلى جانب OnePlus 13 الجديد.

يتميز OnePlus Ace 5 بميزات رائعة لهاتف ذكي متوسط المدى. من المحتمل أن يحتوي على شاشة مسطحة مقاس 6.78 بوصة 1.5K BOE X2 8T LTPO، مما يوفر صورًا حادة وأداءً سلسًا.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، مما يعد بأداء عالي السرعة للتطبيقات والألعاب. سيكون نظام الكاميرا مشابهًا للنماذج السابقة، ويشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لصور حادة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط لقطات أوسع، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور مقربة. كما سيحتوي الهاتف على شريط تمرير التنبيه الشهير، الذي يحظى بشعبية لدى مستخدمي OnePlus.

الميزة الرئيسية في OnePlus Ace 5 هي بطاريته الكبيرة بسعة 6500 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، مما يسمح للمستخدمين بشحن الهاتف بسرعة.

وعلى عكس هاتف OnePlus 13 الرائد، الذي يُشاع أنه يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، سيعتمد Ace 5 على ماسح ضوئي موثوق لبصمات الأصابع على الشاشة، مما يساعد في تقليل التكاليف مع تقديم تجربة متميزة.

ومن ناحية أخرى، سيحمل OnePlus Ace 5 Pro مزيدًا من الميزات المتقدمة، مثل كاميرا مقربة لأول مرة في سلسلة Ace، مما يعزز قدرات التكبير لتصوير أفضل.

كما يُتوقع أن يستخدم مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite، التي توفر قوة وسرعة أكبر مقارنةً بـ Ace 5 العادي. سعة البطارية للطراز Pro ستكون بين 6200 مللي أمبير و6300 مللي أمبير.

ورغم أن البطارية أصغر قليلاً من تلك الموجودة في Ace 5، إلا أنها لا تزال توفر عمر بطارية قويًا. من المرجح أن يكون هاتف OnePlus Ace 5 Pro حصريًا للسوق الصينية في البداية.

سيأتي الإطلاق المبكر في شهر ديسمبر قبل الجدول الزمني المعتاد. كان طراز Ace السابق، Ace 3 Pro، قد أُطلق رسميًا في يونيو 2024، مما يشير إلى أن OnePlus تهدف إلى جذب انتباه السوق قبل نهاية العام.

باختصار، يعد OnePlus Ace 5 بأداء ممتاز وعمر بطارية طويل، بالإضافة إلى خيارات كاميرا متعددة الاستخدامات. ومع اقتراب الإطلاق في الأسابيع القليلة القادمة، يتطلع المعجبون إلى رؤية كيف سيتفوق هذا الهاتف في أسواق هواتف الفئة المتوسطة والأسواق الرئيسية.

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