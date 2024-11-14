تكنولوجيا: هاتف nubia Z70 Ultra ينطلق بشكل رسمي في 21 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة nubia لإطلاق هاتف nubia Z70 Ultra في الأسواق في حدث يعقد في 21 من نوفمبر، ولقد أوضح إعلان تشويقي جديد مواصفات الشاشة في هذا الإصدار.

شاركت nubia إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z70 Ultra، كما قدمت تفاصيل حول مواصفات وتصميم الشاشة لهاتف Ultra المرتقب.

وتكشف الصور التشويقية عن تصميم نحيف لحواف الشاشة في هاتف Z70 Ultra، كما تتميز شاشة الهاتف بحجم 6.85 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تشغل الشاشة 95.3% من هيكل الهاتف.

وتدعم الشاشة في هذا الإصدار معدل تحديث 144Hz، وسطوع بنسبة 2000 nits، كما تتميز الشاشة أيضاً بكثافة عرض 430 بيكسل لكل إنش، وتتميز الحواف بسماكة 1.25مم.

ولقد طورت شاشة nubia Z70 Ultra عبر شركة BOE، ومن المقرر أن تأتي الشاشة بعرض كامل الشاشة دون ثقب أو نتوء للكاميرة الأمامية، لذا من المقرر أن تأتي الكاميرة مدمجة في الشاشة، مع خوارزمية “AI Transparent 7.0”.

يذكر أن التفاصيل السابقة أشارت إلى أن هاتف Z70 Ultra يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، لذا نترقب الحدث الرسمي لاحقاً هذا الشهر لمزيد من التفاصيل.

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