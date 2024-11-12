لا ضحايا.. نجاة نحو 50 مسافرًا إثر حريق في حافلة نقل جماعي بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا نحو 50 مسافرًا، اليوم الثلاثاء، إثر حريق التهم حافلة نقل جماعي "باص"، في الخط الدولي بمنطقة صافر بمحافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وقال مسافرون، إن حريقًا التهم حافلة "باص" يتبع شركة "إكسبرس" للنقل الجماعي، كان قادماً من السعودية، شب فيه حريق، وكان على متنه نحو 50 مسافراً، تمكنوا من النزول قبل توسع الحريق، دون إصابات بشرية.

وأشارت المصادر إلى أن فرق الإطفاء التابعة لشركة صافر هرعت إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماده، إلا أنه خلف أضرارًا كبيرة في الباص.

وتعد هذه الحادثة هي الثالثة خلال قرابة شهر، بعد حريق التهم حافلتين نقل جماعي في أبين الشهر الماضي، وسط اتهامات لشركات النقل بتبديل الحافلات القادمة من السعودية بأخرى مهترئة في منفذ الوديعة.