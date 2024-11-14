المهرة.. اجتماع موسع لمناقشة التحديات الأمنية ومكافحة تهريب المخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صموده، أن الأجهزة الأمنية ستبدأ بالنزول الميداني إلى المديريات بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأربعاء في مديرية المسيلة، بحضور مدير عام المديرية المحامي فضل صلاح الدحيمي، وقيادات من السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وشيوخ المديرية لمناقشة الأوضاع الأمنية في المديرية.

وحسب مركز المهرة الإعلامي، فقد العميد صموده، بدور المشايخ والأعيان بمساندة جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة عصابات تهريب المخدرات، مثمناً التضحيات التي يقدمها منتسبو الأمن لحماية المهرة.

وشدد مدير شرطة المهرة على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار مديرية المسيلة، كونها البوابة الشرقية للمحافظة.

من جانبه، رحب مدير عام مديرية المسيلة، فضل الدحيمي، بزيارة مدير الأمن والقيادات الأمنية، مؤكداً على دعم مشايخ وأعيان المديرية لكافة الجهود وحرصهم على التعاون الدائم لتحقيق الأمان.

وخلال الفترة الماضية نجحت الأجهزة الأمنية في المهرة بالقبض على عشرات المواد المهربة، من المخدرات والحشيش وغيرها، كما تم القبض على عدد من شحنات الأسلحة وقطع الطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء.