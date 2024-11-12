أسماء جديدة ومفاجآت كبيرة في فيلم كريستوفر نولان القادم.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أضاف فيلم المخرج العالمي كريستوفر نولان القادم، والذي سيصدر قبل أسبوع واحد فقط من فيلم Spider-Man 4، أسماء كبيرة، بما في ذلك النجمتان العالميتان زيندايا و آن هاثاواي، لينضما إلى طاقم الممثلين المرصع بالنجوم بالفعل مع توم هولاند ومات ديمون.



هذا المشروع الجديد، الذي لا يزال بدون عنوان ومن المقرر إطلاقه في 17 يوليو 2026، سيشهد عودة زيندايا مع النجم المشارك في فيلم Spider-Man هولاند وهاثاواي للعمل مع نولان بعد دورها في The Dark Knight Rises.

وتدعم شركة Universal Pictures الفيلم بعد تعاونها الناجح مع Oppenheimer، والذي حقق 976 مليون دولار على مستوى العالم.