بالفيديو- لجين عمران تدخل هذا المجال الجديد.. وهذا ما تعلمه للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران الجمهور بفيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من مطبخ بيتها، وكانت تعلم متابعيها كيفية صنع أكلة الباستا مع ورق العنب، مظهرةً قوتها وإتقانها وإحترافها للطبخ، وعلقت على المنشور بإعطاء المتابعين وصفة الأكلة قائلةً: "لكل متابعيني الغاليين اللي طلبوا طريقة الباستا مع ورق العنب

( اللي يجربها لا ينسى يعمل لي منشن )

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.تشبه التبولة أو ورق العنب بالزيت

بس مكان البرغل أو الرز نضيف باستا

- بصل هندي ، بصل أخضر ، ثوم ( مقطع بحجم صغير )

- ورق عنب ، بقدونس ، نعناع طازج ، نعناع مجفف ( مفروم )

- طماطم مفروم ، عصير ليمون ، بشر قشر الليمون الأصفر

- فلفل حار أخضر أو أحمر حسب الرغبة لمحبين الحااار ، ملعقة دبس فليفلة

- ملح ، فلفل ، رشة ببريكا ، رشة بهارات سبع ( حسب الرغبة )

- نوعية الباستا حسب الرغبة بالنسبة للشكل و الحجم

- زيت زيتون ، دبس الرمان

في أشخاص يضيفوا ملعقة صغيرة من القهوة التركية بس ما جربتها مع الباستا

جربتها بس مع خلطة ورق العنب بالزيت.

سهلة ، سريعة ، لذييييذة و بالعااااااافية".

