شكرا لقرائتكم خبر عن Warner Bros تستعد لإنتاج فيلم مشتق من سلسلة Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن فيلمًا جديدًا مشتق من سلسلة Game Of Thrones في مرحلة مبكرة من التطوير من إنتاج شركة Warner Bros.

حيث أكدت مواقع مختلفة مثل Deadline وThe Hollywood Reporter أنهما تحدثا إلى العديد من المصادر المجهولة التي أكدت أن الفيلم المشتق من سلسلة Game Of Thrones في "مرحلة مبكرة من التطوير" في الاستوديو.

على أن يكشف قريبا عن المخرج وفريق العمل والمؤلف في العمل.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن فيلم Game Of Thrones، في عام 2014، أكد مؤلف السلسلة جورج آر مارتن إنه حريص على صنع العديد من الأفلام، على الرغم من رفض HBO للاقتراح.

حتى الآن - بصرف النظر عن سلسلة Game Of Thrones الرئيسية، تم بث مشروع فرعي واحد فقط وهو House of The Dragon، وانتهى عرض الموسم الثاني من الدراما الخيالية في أغسطس الماضى.