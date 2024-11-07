شركة الصبّاح تكرم بهذه الجائزة عن مسلسل "تاج"

ميرنا وليد - بيروت - حاز مسلسل "تاج" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك ٢٠٢٤ والذي أنتجته شركة الصبّاح إخوان بالتعاون مع mbc، من بطولة النجمين تيم حسن وبسام كوسا ونخبة من النجوم، على جائزة أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤، وذلك ضمن النسخة الرابعة عشر من مهرجان broadcast pro summit & awards 2024 الذي يقام سنوياً في دبي، بمشاركة أكبر شركات الإنتاج وأهم الإنتاجات العربية، وهو من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.



وقد فاز مسلسل "تاج" بجائزة Best Regional Original Drama Production، وتسلمت الشركة الجائزة، وهي تستعد لسلسلة إنتاجات عربية جديدة ما بين لبنان سوريا السعودية الإمارات مصر والمغرب.

