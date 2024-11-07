الامارات | عقار أوزمبيك "مقلّد" يقتل 10 أمريكيين ويصيب 100

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 نوفمبر 2024

أعلنت الشركة المصنعة لعقار لإنقاص الوزن أوزمبيك وفاة 10 أشخاص ونقل 100 آخرين إلى المستشفى؛ نتيجة أخذهم عقاقير أوزمبيك وويغوفي مقلدة في الولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد استشهدت شركة الأدوية الكندية "نوفو نوردسيك" ببيانات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول ردود الفعل العكسية على النسخ المركبة من أوزيمبك وويغوفي منذ عام 2023.

ولكن لم يتم التحقق من التقارير بعد، وفقاً لموقع الإدارة الرسمي على الإنترنت، وقالت صحيفة "التايمز" إن إدارة الغذاء والدواء لم تمنع تداول تلك العقاقير المقلدة في الولايات المتحدة؛ نتيجة الزيادة في الطلب ونقص الإمدادات.

وقالت الإدارة إنها تلقت تقارير عن أحداث "تتطلب دخول المستشفى، والتي قد تكون مرتبطة بأخطاء الجرعات المرتبطة بمنتجات سيماجلوتيد القابلة للحقن المركبة"، وأنها كانت تراجع طلب نوفو نورديسك.

وأثار رئيس شركة "نوفو نوردسيك" لارس فرويرجارد يورغنسن مخاوف بشأن الافتقار للرقابة في إنتاج الأدوية المركبة.

وكان يورغسن قد صرّح، في وقت سابق، بأن تركيبة سيماجلوتيد معقدة للغاية ولا يمكن نسخها من الصيدليات التي تقوم بتركيب الأدوية.

وقال: "إنه من المقلق إمكانية وصول المرضى للأدوية المقلدة عبر الإنترنت والحصول عليها من المنتجعات الصحية أو عيادات إنقاص الوزن".

وأضاف: "بصراحة، أنا منزعج للغاية مما نراه في الولايات المتحدة الآن... يعتقد المرضى أنهم يحصلون على سيماجلوتيد آمن عند شرائهم إياه، لكنهم لا يستطيعون الحصول على تركيبة سيماجلوتيد الصحيحة؛ لأن نوفو نوردسيك هي الشركة التي تنتجها فقط، ونحن لا نبيعه للآخرين".