الامارات | 65 عنواناً جديداً لـ «أبوظبي للغة العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلّط مركز أبوظبي للغة العربية، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي انطلقت أمس، الضوء على 65 عنواناً جديداً، من ضمن 600 عنوان من إصدارات «مشروع كلمة»، و«إصدارات»، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات».

وقال رئيس المركز، الدكتور علي بن تميم، إن «المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب تعكس التكامل الذي تشهده قطاعات العمل في دولة الإمارات من أجل تعزيز ثقافة القراءة، وتقديم المحتوى المتنوع للجمهور، ما يدعم حضور اللغة العربية، ورسالتها الحضارية في المجتمع»، مشيداً بمستوى تنظيم المعرض الذي يزداد تطوراً عبر دوراته المتعاقبة، ما يرسخ الرسالة الثقافية للدولة، ويعزز مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع النشر.

وأضاف: «معارض الكتاب في الإمارات تحظى باهتمام المجتمع الثقافي العالمي، لما حققته من مستويات تطور وريادة وكفاءة، ونظراً للتنوع الثقافي الذي تحتضنه، بفضل الدعم المستدام من القيادة الحكيمة، واهتمامها المتواصل بالفعاليات والمبادرات الثقافية، التي ترسخ الهوية الوطنية والحضارية للمجتمع الإماراتي».

وأكد بن تميم حرص المركز على المشاركة في جميع الفعاليات الثقافية لعرض إصداراته على الجمهور، وتوسيع انتشارها، وإضفاء مزيد من التنوع والخيارات في الفعاليات الثقافية كافة.

علي بن تميم:

معارض الكتاب في الإمارات تحظى باهتمام المجتمع الثقافي العالمي.