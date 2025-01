ميغان ماركل تروج لمسلسلها الجديد .. بعد عودتها لـ إنستغرام

ميغان ماركل تُشارك مقطع دعائي للمسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 10:18 مساءً - أعلنتاليوم الخميس عن مسلسل جديد بعنوان "مع الحب ميغان" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" والذي أطلقته مؤخرًا، ومن المُقرر أن يبدأ عرض المسلسل في 15 يناير الجاري عبر إحدى الشبكات المشفرة، وتدور أحداثه حول مسعى جديد وشخصي لـ ميغان ميركل البالغة من العمر 43 عامًا، كمُضيفة ومنتجة تنفيذية.وقد روجت ميغان ماركل للمسلسل الجديد عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من خلال نشر مقطع الفيديو الدعائي وعلقت عليه: "كنت متحمسة جدًا لمشاركة هذا معكم، آمل أن تحبوا العرض بقدر ما أحببت صنعه.. أتمنى لكم جميعًا عامًا جديدًا رائعًا، شكرًا لطاقمنا الرائع وفريق netflix ممتنة للغاية للدعم – والمتعة .. كما هو الحال دائمًا، ميغان".وظهرت ميغان ماركل بالإعلان الدعائي للمسلسل الذي صورته في مونتيسيتو بـ كاليفورنيا، وهي تطبخ في المطبخ وتعتني بخلية نحل وأيضًا تُرتب الزهور في متجر وتستضيف مجموعة من الأصدقاء والضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.وقالت خلال المقطع الذي تم ضبطه على أنغام أغنية "Do You Believe in Magic" لفرقة The Lovin' Spoonful:: " لطالما أحببت أخذ شيء عادي جدًا ورفعه إلى مستوى أعلى، ومفاجأة الناس بلحظات تجعلهم يدركون أنني كنت أفكر فيهم حقًا"، وأضافت خلال مشهد آخر من المقطع الدعائي: "نحن لا نسعى إلى الكمال، بل نسعى إلى الفرح الحب يكمن في التفاصيل".ويأتي المسلسل الجديد خلال 8 حلقات، كل حلقة مدتها 33 دقيقة، ويظهر من خلاله مجموعة من أقرب أصدقاء ميغان، ومن بينهم خبير التجميل الخاص بها دانييل مارتن والمصورة ديلفينا بلاكوير زوجة نجم البولو ناتشو فيجويراس، الصديق المقرب لـ الأمير هاري.كما يضم المسلسل الممثلة والمنتجة ميندي كالينج، وتريسي روبينز - زوجة الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت براين روبينز، والوكيلة الأدبية المخضرمة والمؤسسة المشاركة لمتجر Godmothers Bookstore جينيفر رودولف والش، ومؤسسة Tatcha فيكي تساي، ونجمة Suits السابقة أبيجيل سبنسر، وكيلي ماكي زاجفين، المؤسسة المشاركة لـ Alliance of Moms.كما يُضيف الطهاة وأصحاب المطاعم المشهورون روي تشوي ورامون فيلاسكيز، إلى جانب رائدة المزرعة إلى المائدة أليس ووترز، الذين يشاركون خبرتهم وشغفهم بالطعام، لمسة من فن الطهي إلى المسلسل.

