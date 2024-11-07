الامارات | مهرجان كيان.. 3 أيام مع «العافية» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، عن مهرجان «كيان للعافية» الذي يُنظم على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 31 يناير إلى الثاني من فبراير المقبلين في جزيرة الفاهد.

ودعا المهرجان الجميع إلى خوض تجربة غامرة، تركز على ثلاثة محاور أساسية، هي: العقل، والجسد، والذات، والتي تهدف إلى تعزيز العافية الشاملة. وصمم كل محور بعناية، ليمنح الزوّار فرصة لتجديد طاقتهم ونشاطهم، عبر جلسات ملهمة وورش عمل تفاعلية ترتقي بالصحة العقلية، والبدنية، والذاتية.

ويستضيف المهرجان مجموعة من أبرز الخبراء العالميين في مجال العافية، مثل مدرب اليوغا العالمي سادغورو، وخبير الاختراق البيولوجي غاري بريكا، والمفكرة ماريسا بير، والمتحدث الملهم مو جودت وغيرهم.

كما ستتاح الفرصة للمشاركين للاستمتاع بجلسات في التنفس العميق، والعلاج بالصوت، واليوغا، واللياقة البدنية، إضافة إلى محاضرات حول أحدث التطورات في مختلف مجالات العافية.

وسيحظى الزوّار بجلسات توعوية في منطقة العقل تركز على التغذية الذهنية، وتحسين الصحة النفسية، والمرونة العاطفية. بينما تُقدم منطقة الجسد جلسات مكثفة في اللياقة البدنية، تشمل: الكارديو، وتدريبات القوة، وورش عمل تعزز المرونة البدنية. أما منطقة الذات فستكون ملاذاً للهدوء والتأمل الذاتي، إذ سيستكشف المشاركون سلسلة من ورش العمل حول الذات.

ويسعى المهرجان إلى جعل العافية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وليست مجرد هدف يطمح المشاركون إلى تحقيقه.

. 31 يناير المقبل تنطلق الدورة الأولى للمهرجان.