الامارات | حمدان بن محمد: دبي الأولى عالمياً في توقعات النمو المستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 نوفمبر 2024

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حلول دبي ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في الترتيب العام لتقرير Brand Finance City Index الذي يقارن 100 مدينة حول العالم من حيث نظرة الناس لجودة الحياة فيها بالإضافة لنظرتهم للعمل والاستثمار والدراسة والتقاعد في أفضل 100 مدينة عالمية.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «صدر اليوم في العاصمة البريطانية لندن تقرير Brand Finance City Index يقارن 100 مدينة حول العالم من حيث نظرة الناس لجودة الحياة فيها بالإضافة لنظرتهم للعمل والاستثمار والدراسة والتقاعد في أفضل 100 مدينة عالمية».

وأضاف: «جاءت دبي ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في الترتيب العام.. وجاءت في المركز الأول عالمياً من حيث قوة السمعة.. والأولى عالمياً في رغبة الناس في الاستثمار فيها.. والأولى عالمياً أيضاً في توقعات النمو المستقبلية».

وتابع سموه: «وجاءت دبي الثانية عالمياً في قوة واستقرار الاقتصاد.. وفي بيئة الأعمال والابتكار.. والثانية عالمياً في جودة أسواقها ومطاعمها أيضاً».

وأكد سموه أن «التقارير الدولية تعطينا مؤشرات بأننا في الطريق الصحيح.. ولا نعتمد عليها بشكل كامل في تخطيطنا.. ولكن ما نعتمد عليه هو توجيه واضح وثابت من محمد بن راشد حفظه الله.. بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والاستثمار والحياة».