الامارات | بلدية دبي تفتح التسجيل في سوق المزارعين بموسمه الـ 4

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي، أمس، فتح باب التسجيل في سوق المزارعين للموسم الرابع الذي يقام خلال الفترة من السابع من ديسمبر إلى 22 فبراير المقبلين بالحديقة القرآنية.

يُعد «سوق المزارعين» من أبرز الفعّاليات المجتمعية السنوية للبلدية، ويوفر منصة للمزارعين لعرض وبيع منتجاتهم العضوية من المزرعة مباشرة إلى المستهلك، بما في ذلك المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان والمشاريع المنزلية.

يأتي تنظيم المبادرة في إطار جهود بلدية دبي الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وجودة الحياة في الإمارة، ودعم وتعزيز قطاع الزراعة المحلية، الذي يُعد من أبرز المجالات التي تركز عليها البلدية، وذلك عبر تنظيم المبادرات والبرامج التي تدعم المزارعين المواطنين، وأصحاب المشاريع الزراعية الريادية.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة في بلدية دبي، أحمد الزرعوني، إن سوق المزارعين يحمل طابعاً فريداً، كونه يتمتع ببعد اجتماعي واستثماري عبر جمعه أفراد المجتمع من مختلف الشرائح والفئات العمرية، لمعرفة المنتجات الزراعية المحلية، وتوفيره مساحة للمزارعين من أجل عرض منتجاتهم على الجمهور وبيعها مباشرة، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وقطاع الزراعة المحلية، عبر تعزيز الممارسات الزراعية واستغلال الأراضي، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

كان «الموسم الثالث لسوق المزارعين» قد حقق نجاحاً كبيراً، بعدما شهد مشاركة 42 مزارعاً إماراتياً، إضافة إلى حضور أكثر من 37 ألف زائر خلال فترة انعقاده التي انطلقت في التاسع من ديسمبر واستمرت 13 أسبوعاً.