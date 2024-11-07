الامارات | خورفكان يقيل المدرب إيسايلا.. والنمر بديلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم اليوم الخميس إقالة المدرب الروماني دانييل إيسايلا من منصبه كمدرب للفريق الأول.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «يتقدم مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم بالشكر للجهاز الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة».

من جانبه كشف عضو مجلس ادارة النادي نايف المنصوري في تصريحات إعلامية عن التعاقد مع المدرب المواطن عبد المجيد النمر خلفاً لدانييل إيسايلا.

ويحتل خورفكان المركز 11 في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد سبع نقاط بعد مرور سبع جولات من المسابقة.

كما ودع الفريق بطولة كأس رئيس الدولة بعد خسارته أمام عجمان بنتيجة 1-2، في الدور الـ16، كما ودع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد خسارته أمام الشارقة ذهابا وإيابا.