ديانا حداد توجه رسالة مؤثرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا وضعها الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:51 مساءً - وجهت الفنانة ديانا حداد رسالة عبر ستوري حسابها على إنستغرام وعلى حسابها على إكس في أول تعليق لها بعد خضوعها لعملية جراحية تكللت بالنجاح، كشفت من خلالها عن تفاصيل وضعها الصحي، مطمئنة الجميع أنها أصبحت بخير وتتماثل للشفاء.

ووجهت ديانا حداد الشكر لكل متابعيها وجمهورها ولكل من سأل عنها. ووعدتهم بالعودة قريباً لمزاولة عملها الفني من جديد.

ديانا حداد: شكرا لمحبتكم الكبيرة وسأعود لمزاولة عملي ونشاطي الفني



وفي رسالة مطولة لها عبر ستوري حسابها على إنستغرام شكرت الفنانة ديانا حداد متابعيها وأصدقاءها والفنانين والإعلاميين معتذرة منهم لأنها لم تستطع الرد على كل الاتصالات الواردة للاطمئنان عليها بعد خضوعها لعملية جراحية، معلنة عن حبها الكبير لهم:" كل الشكر لحبايب قلبي من الأصدقاء والفنانين والإعلاميين ولكل إنسان سأل عن صحتي.. متابعتكم وسؤالكم كان له الأثر الكبير في قلبي وأعذروني من عدم تمكني من الرد على الجميع.. شكرا لمحبتكم الكبيرة أنا بخير الحمدلله وأيام قليلة ان شاء الله سأعود لمزاولة عملي ونشاطي الفني بحبكم كتير". ووضعت إيموجي القلبي الأبيض دلالة على حبها لجمهورها ولكل من سأل عنها.

وكانت ديانا حداد قد خضعت منذ بضعة لعملية جراحية بسيطة ثم غادرت بعدها المستشفى وتخضع لفترة نقاهة. وقد انهالت التعليقات التي تضمنت أمنيات من جمهورها أن تكون بخير وأخبروها أن وجعها هو وجعهم وما يسعدها يسعدهم وتمنوا من الله أن يحميها من كل شر متمنين لها الشفاء العاجل.

آخر أعمال ديانا حداد



وكانت ديانا حداد أصدرت مؤخراً أغنيتها الجديدة "هوى الطايف" وأعلنت من خلال مقطع فيديو نشرته من منزلها عبر حسابها على إنستغرام وكتبت أنها تهديها لجمهورها قائلة:" أغنيتي الجديدة هوى الطايف إهداء مني لكم. مع محبتي". الأغنية من كلمات طلال رواشده وألحان وتوزيع حاتم منصور. الأغنية رومانسية تتحدث عن اشتياقها وحبها لحبيبها. وتقول له "روح له يا شوق وقلّه أحتاج له فاضي محلّه وخبّره يا شوق إني أعاني دونه ألف علّه".

وتخبر ديانا حداد من خلال الأغنية أنها تحب حبيبها بطريقة لم يحبها أحد مثلها. وتعترف أن عينيها لم يريا إنساناً يشبهه "أحبّه حب ما حبّه أحد غيري لحد قبله وعيني لا ولم ولن ترى إنسان يشبه له".

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وكانت ديانا حداد قد أصدرت في الصيف الفائت أغنية باللهجة المصرية بعنوان "الناس الحلوة" تتناسب والأجواء الصيفية والسهر والفرح. الأغنية من كلمات محمود فاروق وألحان مدين وتوزيع حاتم منصور. وكانت ديانا حداد نشرت عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو وهي تشدو الأغنية. وظهرت بإطلالة ساحرة باللون الأخضر وهي جالسة أمام المرآة وكانت تضع الماكياج بنفسها.

ومما جاء في بعض كلماتها "السهر والناس الحلوة غنوة عمّالة تجيب غنوة كل مادا القعدة بتحلى لسه ليلنا طويل طب ياليل اهدالي الليلة ليليتنا حلوة فرحتنا سهرة صبّاحي عالية ضحكتنا والناس الرايقة مزيكا وسايقة الليلة هنعمل اللي يبسطنا". وتعمد ديانا حداد إلى إصدار أغانيها مؤخراً بطريقة السينغل.