مايان السيد تستعرض أنوثتها بفستان أبيض رائع..و سعر خيالي لحقيبة يدها من Dior

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية مايان السيد عيون متابعيها، بإطلالتها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أبيض طويل رائع، من دون أكمام، أوفشولدر، وإعتمدت لشعرها تسريحة مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت مايان بيدها حقيبة من دار أزياء Dior وصل سعرها إلى 5,900 يورو.

وكانت شوقت مايان السيد، متابعيها، لفيلمها الجديد "وانا في الخيال حب"، وظهرت في صورة على دراجة بخارية خلف الممثل عمر زريق، من كواليس تصوير الفيلم الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة، والمقرر عرضه قريباً في دور السينما.

وأرفقت مايان الصورة بتعليق كتبت فيه: "في آخر يوم تصوير فيلم "ولنا في الخيال حب" نقول فركش".

