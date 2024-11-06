ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هدى المفتي بأخر إطلالتها على الجمهور من هلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، حيث كانت ترتدي فيتان ابيض قصير مع معطف طويل باللون الأحمر اللامع من دار أزياء Dolce & Gabbana وصل سعره إلى 4,693 دولار، و ربطت شعرها إلى الأعلى على سكل كعكة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
في سياق آخر، تحدثت هدى عن تجربتها مع التنمر، بعدما تعرضت لتعليقات جارحة بسبب نحافتها وملابسها. خلال ندوة في مهرجان الجونة، أشارت إلى أنها "اتعرضت للتنمر بسبب جسمي الرفيع" ودعت الآخرين لتجاهل الانتقادات.
يُذكر أن آخر أعمال هدى كان مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي شاركها بطولته أحمد مالك وبيومي فؤاد، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف مريم نعوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأحمر اللامع..هدى المفتي تستعرض أنوثتها بإطلالة رائعة من Dolce & Gabbana لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.