بالأحمر اللامع..هدى المفتي تستعرض أنوثتها بإطلالة رائعة من Dolce & Gabbana

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هدى المفتي بأخر إطلالتها على الجمهور من هلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، حيث كانت ترتدي فيتان ابيض قصير مع معطف طويل باللون الأحمر اللامع من دار أزياء Dolce & Gabbana وصل سعره إلى 4,693 دولار، و ربطت شعرها إلى الأعلى على سكل كعكة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



في سياق آخر، تحدثت هدى عن تجربتها مع التنمر، بعدما تعرضت لتعليقات جارحة بسبب نحافتها وملابسها. خلال ندوة في مهرجان الجونة، أشارت إلى أنها "اتعرضت للتنمر بسبب جسمي الرفيع" ودعت الآخرين لتجاهل الانتقادات.

يُذكر أن آخر أعمال هدى كان مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي شاركها بطولته أحمد مالك وبيومي فؤاد، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف مريم نعوم.

