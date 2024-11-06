"يخرب بيتك شو حبيتك" تعود إلى الواجهة.. وما علاقة باسم يوسف بالموضوع!

ميرنا وليد - بيروت - قد المشترك دان صعب اللبناني الأميريكي عرض رائع و خطير على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent، اما الجمهور ولجنة التحكيم التي ذهلت بادائه الإحترافه و خفته بأدائ الحركات الصعبة و الخطيرة.



و عند التصيت عبرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن إعجابها بما قدمه دان من خلال جملتها المشهورة "يخرب بيتك شو حبيتك" لتعود عبارتها إلى الواجهة.

إلا أن الإعلامي المصري باسم يوسف لم يجد طريقة يعبر فيها عن رأيه ليقول بطريقة طريفة "يخرب بيتك شو حبيتك" في إيطار المزاح.

و تأهل المشترك إلى المراحل القادمة بعد أن حظي بثلاثة "نعم" من لجنة التحكيم.