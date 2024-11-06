نجوى كرم على مسرح Arabs Got Talent.. و السبب!

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ المشتركان سارة و سليم الجمهور بقصتهما بعد أن تعرفا على بعضهما بسبب برنامج Arabs Got Talent، حيث غجتمع الإثناء لكي يشكلا فرقة فن تشكيلي و يسردا قصتهما على شكل عرض رائع.



و فور صعوضهما على خشبة المسرح، أبهر لجنة التحكيم و الجمهور من هلال عرض خيالي على غيقاع موسيقى هادئة مليئة بالمشاعر، ليكسبا إعجاب الجميع من خلال الإحساس الرائع الذس قدماه .

و بعد العرض عبر كل من أفراد لجنة التحكيم عن إعجابهم بما رأوه، لتصعد نجوى كرم على المسرح و تهنئهما متمنيةً لهما أن تبقى هذه العلاقة القوية، و بذلك يفوز هذا الثنائي و يتاهل إلى المرحلة القادمة من البرنامج.