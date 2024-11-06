بالصور- لؤي علامة يفاجئ الجمهور و يتحول إلى هذه الشخصية الكرتونية..إليكم كيف ظهر

ميرنا وليد - بيروت - أطل عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة، إبن الفنان اللبناني راغب علامة، على متابعيه بشكل غريب وذلك بمناسبة الهالوين، حيث كان متنكراً بشخصية الكرتون الشهير ميراكولوس، حيث ظهر بشخصية القط الأسود، و تفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشوره بتعليقات إيجابية.



و في وقت سباق، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور الممثل الإسباني فرناندو لينداز، الذي اشتهر بدور "جول" بمسلسل Elite، وذلك بسبب الشبه الكبير بينه وبين عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة، إبن الفنان اللبناني راغب علامة.

وكان لؤي قد نشر فيديو، ظهر فيه خلال تحضيراته لحضور عرض أزياء دار ديور Dior العالمية، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

