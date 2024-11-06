ميرنا وليد - بيروت - قدمت المشتركة سهيلة عرض راقصاً رائع أما لجنة التحكيم على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، و كسبت إعجابهم من خلال خليط رقص جمع الشرقي بالغربي على وقع موسيقى رائعة.
و إنهى العرض بتسفيق من الجمهور الذي أبهر بما قدمته الطفلة الموهوبة سهيلة ، لتنال موافقة كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف والممثل ناصر القصبي للتأهل إلى المرحلة القادمة من البرنامج.
و في وقت سباق، خطفت المشتركة ألينا قلب الجمهور و لجنة التحكيم بلطافتها و جراءتها، فور صعوضها على خشبة برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، لتقوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم بتحدث معها و دعوة والديها إلى المسرح.
و كشفت والدة إيلينا أنهم يحضرونها للعب الجمباز منذ سن مبكر، كما و إسطحبوها إلى روسيا لتحضيرها.
و فور تقديمها عرض رائع، هرعت نجوى إلى المسرح لتهنئتها على العرض المميز، لتنصحها من بعدها بالتدرب أكثر و أكثر لكي تستمر بهذه الهمة المميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بين الشرقي و الغربي.. لجنة تحكيم Arabs Got Talent تنبهر بهذا العرض الرائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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