بين الشرقي و الغربي.. لجنة تحكيم Arabs Got Talent تنبهر بهذا العرض الرائع

ميرنا وليد - بيروت - قدمت المشتركة سهيلة عرض راقصاً رائع أما لجنة التحكيم على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، و كسبت إعجابهم من خلال خليط رقص جمع الشرقي بالغربي على وقع موسيقى رائعة.



و إنهى العرض بتسفيق من الجمهور الذي أبهر بما قدمته الطفلة الموهوبة سهيلة ، لتنال موافقة كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف والممثل ناصر القصبي للتأهل إلى المرحلة القادمة من البرنامج.

و في وقت سباق، خطفت المشتركة ألينا قلب الجمهور و لجنة التحكيم بلطافتها و جراءتها، فور صعوضها على خشبة برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، لتقوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم بتحدث معها و دعوة والديها إلى المسرح.

و كشفت والدة إيلينا أنهم يحضرونها للعب الجمباز منذ سن مبكر، كما و إسطحبوها إلى روسيا لتحضيرها.

و فور تقديمها عرض رائع، هرعت نجوى إلى المسرح لتهنئتها على العرض المميز، لتنصحها من بعدها بالتدرب أكثر و أكثر لكي تستمر بهذه الهمة المميزة.