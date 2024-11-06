المشتركة إلينا تخطف قلب نجوى كرم في Arabs Got Talent وتجعلها تقوم بهذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت المشتركة ألينا قلب الجمهور و لجنة التحكيم بلطافتها و جراءتها، فور صعوضها على خشبة برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، لتقوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم بتحدث معها و دعوة والديها إلى المسرح.



و كشفت والدة إيلينا أنهم يحضرونها للعب الجمباز منذ سن مبكر، كما و إسطحبوها إلى روسيا لتحضيرها.

و فور تقديمها عرض رائع، هرعت نجوى إلى المسرح لتهنئتها على العرض المميز، لتنصحها من بعدها بالتدرب أكثر و أكثر لكي تستمر بهذه الهمة المميزة.

و قام كل من نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف والممثل ناصر القصبي بالموافقة على تأهلها إلى المرحلة القادمة من البرنامج، ما ترك على وجهها فرحة كبيرة.