المشتركة إلينا تخطف قلب نجوى كرم في Arabs Got Talent وتجعلها تقوم بهذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت المشتركة ألينا قلب الجمهور و لجنة التحكيم بلطافتها و جراءتها، فور صعوضها على خشبة برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، لتقوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم بتحدث معها و دعوة والديها إلى المسرح.
و كشفت والدة إيلينا أنهم يحضرونها للعب الجمباز منذ سن مبكر، كما و إسطحبوها إلى روسيا لتحضيرها.
و فور تقديمها عرض رائع، هرعت نجوى إلى المسرح لتهنئتها على العرض المميز، لتنصحها من بعدها بالتدرب أكثر و أكثر لكي تستمر بهذه الهمة المميزة.
و قام كل من نجوى كرم والإعلامي باسم يوسف والممثل ناصر القصبي بالموافقة على تأهلها إلى المرحلة القادمة من البرنامج، ما ترك على وجهها فرحة كبيرة.
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