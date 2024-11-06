الإثارة و التوتر والحماس يحلان على مسرح Arabs Got Talent.. فما القصة !

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت فرقة Danguir troupe لجنة التحكيم بعد عرضها الخصير على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، حيث قاموا بأداء حركات خطيرة تختاج التوازن و القوة و التركيز، و بدا على وجه الجمهور التوتر و الحماس.



و كسبت فرقة Danguir troupe إعجاب لجنة التحكيم التي أعطتهم ثلاثة "نعم" لكييتاهلوا إلى المرحلة القادمة، مع العلم أنها ليست أول مرة يشاركون فيها.

و بعد تفاجؤ نجوى كرم بادائهم المبهر، نظرت إليهم و قالت لهم بكل قوة: "مش قليلين"، معبرةً عن حبها لما قدموه.