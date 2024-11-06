ميرنا وليد - بيروت - أبهرت فرقة Danguir troupe لجنة التحكيم بعد عرضها الخصير على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، حيث قاموا بأداء حركات خطيرة تختاج التوازن و القوة و التركيز، و بدا على وجه الجمهور التوتر و الحماس.
و كسبت فرقة Danguir troupe إعجاب لجنة التحكيم التي أعطتهم ثلاثة "نعم" لكييتاهلوا إلى المرحلة القادمة، مع العلم أنها ليست أول مرة يشاركون فيها.
و بعد تفاجؤ نجوى كرم بادائهم المبهر، نظرت إليهم و قالت لهم بكل قوة: "مش قليلين"، معبرةً عن حبها لما قدموه.
كانت هذه تفاصيل خبر الإثارة و التوتر والحماس يحلان على مسرح Arabs Got Talent.. فما القصة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.