توم هانكس يكـ شف سر سعادته بعدم إنتاج جزء ثانٍ من "Forrest Gump" ويتحدث عن ذكرياته الصعبة

ميرنا وليد - بيروت - أعرب النجم العالمي توم هانكس عن سعادته لعدم إنتاج جزء ثانٍ من فيلمه الشهير "Forrest Gump" الذي أُطلق في عام 1994، حيث شارك فيه مع الممثلة روبن رايت تحت إشراف المخرج روبرت زيميكس، ورغم مرور 30 عامًا على طرحه، لا يزال يُعتبر من أبرز الأفلام في تاريخ السينما.



في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدث هانكس ورايت وزيميكس عن مشروعهم الجديد "Here"، وإستعادوا ذكريات "Forrest Gump" وأثره المستمر، وأوضح هانكس أنه سعيد لأن الفيلم بقي عملاً فرديًا ولم يُنتج له جزء آخر، قائلاً: "كان" Forrest Gump" عملًا مميزًا في حد ذاته، ولا ينبغي تكراره أبدًا، من الجيد أننا لم نحاول إضافة جزء جديد، لا حاجة لوضع قبعة فوق قبعة".

كما شارك هانكس تفاصيل عن طفولته التي شهدت العديد من التحديات، حيث عاشت عائلته في حالة تنقل مستمر بين المدن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مما أثر في حياته بشكل كبير، وأدى إلى فقدانه للارتباط العاطفي بالمكان، كما انفصل والديه عندما كان في سن صغير. أما فيما يتعلق بمسيرته الفنية، فقد بدأ هانكس في اكتساب الشهرة بعد مشاركته في فيلم "Splash" في الثمانينات، ثم توالت نجاحاته في التسعينات من خلال أفلام مثل "Sleepless in Seattle" و"Philadelphia"، وهو الدور الذي منحه جائزة الأوسكار لأول مرة. وفي عام 1994، حصل على ثاني أوسكار له عن أداءه في "Forrest Gump"