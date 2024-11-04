بعد إعلانها حصولها على الجنسية السعودية.. مَن هي الأوبرالية العالمية الدكتورة هبةالقوَّاس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - خلال تواجدها بحفل جمعية السلياك الفني الثقافي والخيري، الذي جاء تحت عنوان "سمفونية الأمل"، والذي أحيته الفنانة الأوبرالية الدكتورة هبةالقوَّاس، أعلنت القواس منحها الجنسية السعودية واعتبرتها من أهم الإنجازات التي حصلت عليها خلال مشوارها وقالت بكلمتها بهذا المحفل: "انا و"جمعية السلياك". نهدي وطني المملكة العربية السعودية في هذه الليلة الحب والخير والأمل. وهذه الليلة التي أنشر عن مرض خفي قد يأخذ المريض إلى مأساه كبيرة، ولكن بالوعي قد يُنقذ الكثير ويصبح إنساناً صحيحاً، وهذا كان دور جمعيه السلياك هو نشر الوعي والكشف المبكر يُنقذ الكثير"، وأضافت قائلة: "بليلة الوعي والحب بلدي الأم لبنان مجروح يعاني، لكن وطني المملكة العربية السعودية كله أمل".

الجنسية السعودية أكبر وسام

ثم قالت عن منحها الجنسية السعودية: "أعتز أنني أخذت أوسمة وجوائز عالمية كثيرة خلال مشواري، لكن أعتبر أن أهم إنجاز أخذته من إنجازاتي أنني مُنحت الجنسية السعودية وهي أكبر وسام وهي فرصه لي أن أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وسعيدة أنني باسترداد أصولي والتي كانت من مكة المكرمة والحجاز بعد سنوات طويلة وأعود إلى وطني وأرضي وأصلي".

الدكتورة هبةالقوَّاس في سطور

@sayidaty النشيد الوطني السعودي بصوت رائدة الأوبرا العربية الدكتورة هبة القواس في الحفل الفني الثقافي الخيري الكبير "سمفونية الأمل"، والذي نظمته "جمعية السلياك" وهو من إنتاج مؤسسة هبة القواس الدولية HKI. #معا_للتعايش_مع_السلياك #سمفونية_الأمل #جمعية_السلياك #وزارة_الصحة #المركز_الوطني_لتنمية_القطاع_الغير_ربحي #قصر_حطين @جمعية السلياك @سيدتيoriginal sound - الخليج 365

الحفلات التي قدمتها الدكتورة هبة القواس

مشاركتها كمؤلفة في مهرجان كراكوف للتأليف الموسيقي المعاصر، وعزفت لها أوركسترا كراكوف مقطوعتها Aspiration No.1.

شاركت بـ جمعية مؤلفي بولندا ومهرجان كراكوف للتأليف الموسيقي المعاصر، وعزفت لها أوركسترا كراكوف السمفونية Moments in Krakow

ألَّفت عملاً سمفونياً بعنوان بين نهرين بطلب خاص من تلفزيون الجزيرة.

قدمت عدداً من المحاضرات في جامعة أمستردام.

شاركت مهرجان غودياموس ويك للتأليف الموسيقي المعاصر في أمستردام، وعزفت لها أوركسترا نيو أنسمبل في قاعة ميوزيكخغباو ومقطوعة صدى الأكوان.

شاركت بمهرجان المدينة في تونس

وضعت مؤلفاً موسيقياً غنائياً لصوتها، كورال وأوركسترا سمفونية لذكرى الرئيس الراحل رفيق الحريري بعنوان سلام الحرية.

غنّت مع التينور العالمي خوسيه كاريراس في حفل موسيقي غنائي ذلك؛ بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس مركز دبي المالي العالمي.

غنت في باريس بحضور الرئيس الفرنسي جاك شيراك ووضعت مؤلفاً موسيقياً غنائياً بعنوان 0 Liban soit sauvé

سجلت عملين من مؤلفاتها مع الأوركسترا الوطنية الأوكرانية بقيادة فلاديمير سيرنكو.

قدمت عملها الموسيقي الجديد رؤيا في ماء على مسرح الأوبرا الوطنية الفرنسية.

ألّفت موسيقى لفيلم قصير بعنوان "نور".

قدمت حفلاً موسيقياً غنائياً شعرياً مع ندى الحاج في مملكة البحرين.

اختتمت مهرجان أبوظبي للموسيقى والفنون بعمل موسيقي جديد من تأليفها رافقتها أوركسترا البولشوي السمفونية.

شاركت في عمان مع أوركسترا عمان السمفوني.

أقامت حفلاً موسقياً في الجامعة اللبنانية الأميركية.

غنّت في دار الأوبرا بالقاهرة.

غنَت في كادوغان هول ورويال سوسايتي أوف آرتس في لندن.

ألّفت موسيقي فيلم "كما قال الشاعر".

عزفت أوركسترا قطر الفيلهارمونية اقتتاحية لحظات في كراكوف.

شاركت في حفل موسيقي غنائي من تنظيم الأونيسكو ومؤسسة قطر بعنوان "أصوات السلام".

أقامت أمسياتٍ موسيقية وقدمت محاضراتٍ في كلٍ من لبنان، سوريا، الإمارات العربية، مصر، تونس، البحرين، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أوكرانيا، هولندا، البرتغال وبولندا.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

أوسمة وجوائز الدكتورة هبةالقواس

وسام السلطان قابوس الذهبي.

أفضل مؤلف موسيقي معاصربمهرجان كراكوف للتأليف الموسيقي المعاصر.

درع بلدية بيروت.

إصدار طابع باسمها وصورتها.

جائزة الإبداع اللبناني.

درع نادي جمعية متخرجي الجامعة الأميركية.

درع نادي خريجي كلية بيروت الجامعية.

مؤلفة موسيقية، ومغنية أوبرا لبنانية، حصلت في شهر أكتوبر 2024 على الجنسية السعودية وأعلنت ذلك من خلال الحفل الذي حضرته لـ جمعيه السلياك، كما أعلنت عبر حسابها على الإنستغرام قبل أيام من الحفل عن هذا الخبر المهم.وتُعدمن رواد الأوبرا العربية والعالمية، استطاعت أن تحصل على ماجستير في الغناء الأوبرالي من المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى، وأيضاً على ماجستير في التأليف الموسيقي من المعهد نفسه، وكذلك حضرت دراسات عليا في علم الموسيقى، وكذلك دراسات لدبلوم في البيانو، كما حصلت على منحة من أكاديمية كيدجيانا بـ إيطاليا. وقامت بتحضير دكتوراه في التأليف في أكاديمية كراكوف الموسيقية.شاركتبعدد من المحافل وكان منها:حصلت الدكتورة هبةالقواس على العديد من الأوسمه والجوائز كان منها:

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»