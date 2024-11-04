انطلاق برنامج إكس فاكتور .. وموقف غريب من راغب علامة في أولى حلقاته!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:22 صباحاً - انطلق مساء الأحد الموافق 3 نوفمبر، برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" بنسخته الثانية على قناة دبي، وقد ضمت لجنة تحكيم البرنامج كلا من الفنان اللبناني راغب علامة، والمغني والممثل والملحن الإماراتي فايز السعيد، والفنانة العراقية رحمة رياض.

لجنة التحكيم تشوف كل جمهور ومتابعي البرنامج للموسم الثاني



حرصت لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" على تشويق كل متابعي ومحبي البرنامج لموسمة الثاني، حيث قال راغب علامة : "الليلة أول ليلة من ابتداء الموسم الجديد من برنامج إكس فاكتور، منتمنى أداؤنا يعجبكم والمواهب تعجبكم، وإلى اللقاء".

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وقالت رحمة رياض : "جاهزين الليلة سنكون معكم بـ إكس فاكتور"، وقال فايز السعيد : "الليلة انطلاق برنامج إكس فاكتور الموسم الثاني على تلفزيون دبي انتظرونا".

مواقف لجنة التحكيم مع المتسابقين

وخلال الحلقة تنافس العديد من المواهب من مختلف الدول العربية، والذين واجهوا ردود أفعال مختلفة من قبل لجنة التحكيم، كان في بدايتها مع المتسابق عبد العزيز علي من المملكة العربية السعودية والذي أبهر اللجنة بأدائه أغنية "إنسان أكثر" للرائع عبد المجيد عبد الله، وتفاعلوا معه جميعًا وأشادوا بغنائه وأدائه للأغنية .

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موقف غريب من راغب علامة : يطلب من بنات الهاشم مغادرة المسرح

وخلال الحلقة فاجأ الفنان راغب علامة فرقة تدعى بـ "بنات الهاشم" من لبنان، وطلب منهن مغادرة المسرح، وسط ذهول من رد فعله من قبل لجنة التحكيم والمشتركات والجمهور، قائلًا للجنة : "ممكن أتكلم بالنيابة عنكم، أنتم مهضومين ولكن مش ضروري وجودكم معانا بالبرنامج، وأنا بطلب منكم تغادروا المسرح، ليفاجئهم راغب علامة بإعطائهن الكارت الذهبي أي انتقالهن إلى المرحلة الحاسمة مباشرة من المنافسة".

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كما أبهر اللجنة أيضًا المتسابق إبراهيم من العراق، والذي تميز بموهبته الكبيرة وإحساسه المبهر، وفاجأ الجمهور ولجنة التحكيم بصوته الرائع، ومازحه راغب علامة قائلًا : " من وين هذا الإحساس العالي، أنا حسيت أنك جاي تضرب، أحسنت إحساسك عالي جدًا ومن الواضح أنك محترف الغناء، ونحن سعداء جدًا بوجودك معنا"، ونصحه راغب علامة بضرورة ضبط وقفته على المسرح.

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قناة دبي تعلن عن الموسم الثاني من "إكس فاكتور"

هذا وقد أعلنت قناة دبي عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" فتح باب التقدم للموسم الثاني من برنامج "إكس فاكتور"، وكتبت: إذا كنت تملك موهبة الغناء ويتجاوز عمرك ستة عشر عامًا، فأرسل مقطعًا غنائيًا.

يشار إلى أن الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور" انتهى عرضه في أوائل عام 2024، وشارك في لجنة تحكيمه عبد الله الرويشد وأنغام وراغب علامة.

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