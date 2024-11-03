رسالة وتهنئة.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز النادي الأهلي على سيراميكا في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد فوزه على نادي سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بأولى مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024/ 2025.

ونشر الحلفاوي تعليقه على المباراة عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "بداية موفقة، رائع أن يتحول الضغط العالي إلى أسلوب لعب دائم وسمة من سمات الفريق، ولكنه يحتاج إلى الدعم وتجهيز المستبعدين وإشراكهم أسرع من ذلك، لإعطاء زملائهم فرصة لالتقاط الأنفاس ومواصلة الأسلوب الجديد القديم (رأيناه في بدايات فايلر)".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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