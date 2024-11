القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الجونة 2024

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي، القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز دورته السابعة التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الجمعة، بحضور الكثير من نجوم الفن، منهم نيللي كريم، وياسمين رئيس، وأمير عيد، وسيد رجب، وأمينة خليل ومنة شلبي وأسماء جلال وسلوى محمد علي.

جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

فيلم "أثر الأشباح" لـ جوناثان ميليه، حصل على جائزة نجمة الجونة الذهبية

فيلم "المملكة” لـ جوليان كولونا، فاز بجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي

فيلم "الفتيات ستظل فتيات" للمخرج سوتشي تالاتي، حصل على جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي

نال فيلم "شكرًا لك على التعامل معنا" لـ لينا عباس، جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي.

نالت لورا ويسماهر جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل ممثلة، عن فيلم "سالفي ماريا" لـ مار كول.

فاز الممثل آدم بيسا، بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، عن فيلم "مسار الأشباح" لجوناثان ميليه.

حصل الممثل تشارلز بيسي على تنويه خاص من لجنة التحكيم عن فيلم "كل شيء لي".

جوائز الأفلام القصيرة

فيلم" Upshot" للمخرجة مها حاج، حصل على جائزة الجونة الذهبية.

فيلم " How We Got Mother Back " للمخرج غونزالو وادينغتون، فاز بجائزة الجونة الفضية، مناصفة مع فيلم "An Orange From Jaffa " للمخرج محمد المغني.

الفيلم القصير "Ebb & Flow " للمخرجة نايا طبره، فاز بجائزة الجونة البرونزية.

اما الفيلم العربي "A Promise to the Sea " للمخرجة هند سهيل، حصل على جائزة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير.

حصل فيلم "فجر كل يوم" للمخرج أمير يوسف، وفيلم "بلا صوت" للمخرج صمويل باتي على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

توج فيلم "We Are Inside"، لـ فرح قاسم يجائزة نجمة الجونة الذهبية

فاز فيلم "Soundtrack to a Coup D’Etat"، للمخرج يوهان غريمونبريز، على جائزة نجمة الجونة الفضية

حصل فيلم " A New Kind of Wilderness" على جائزة نجمة الجونة البرونزية، وهو من إخراج سيلجي إيفنسمو ياقوبسن.

الفيلم الوثائقي "رفعت عيني للسما" لـ ندى رياض وأيمن الأمير، حصل على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي، مناصفة مع فيلم "ذاكرتي مليئة بالأشباح" لـ أنس زواهري.

الجوائز الخاصة

فيلم "نحن في الداخل" للمخرجة فرح قاسم، توج بجائزة شبكة ترويج السينما الآسيوية NETPAC

جائزة "السينما من أجل الإنسانية" التي تمنح لفيلم ينتمي لقائمة الأفلام الروائية الطويلة، ويشترط فيها أن يقدم موضوع إنساني ملهم، فاز بها فيلم "Disorder" للمخرجين لوسيان بويرجيلي، بان فقيه، وسام شرف، وأريج محمود.

جائزة FIPRESCI حصل عليها فيلم "Girls Will Be Girls" للمخرجة شوتشي تالاتي.

جائزة "النجمة الخضراء"، التي تركز على الأعمال السينمائية التي تهتم برفع الوي بشأن القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية، وفكرة الاستدامة وأهميته، منحت لفيلم "The Battle for Laikipia" للمخرجين بيتر موري مي ودافني ماتزياركي.

حصل فيلم " A New Kind of Wilderness"، على تنويه خاص، وهو من إخراج إيفنسمو جاكوبسن.

مهرجان الجونة السينمائي

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

