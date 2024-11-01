فتاة تُزعج سارة الودعاني بتصرفها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لخبيرة التجميل سارة الودعاني يظهر انزعاجها من صراخ فتاة في احدى المناسبات، اذ وضعت يدها على أذنها وبدا عليها بشكل واضع الإنزعاج من ذلك.



على صعيد آخر كانت قد تحدثت سارة الودعاني مؤخرا عن الأخبار التي انتشرت حول زوجها رجل الأعمال عبد الوهاب السياف وزواجه من امرأة أخرى. ونشرت سارة الودعاني صورة جمعتها بـ السياف على صفحتها الخاصة وقد علقت بالقول: "الله يحفظنا لبعض، و يديمنا حبيبين وزوجين وصديقين للأبد .. أجمل أقداري وألطفها".

