هيفا وهبي تكشف ماذا يعني لها لبنان بهذه الرسالة

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ماذا يعني لها لبنان، بعد ردها عبر منشور على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وفي جوابها :"ما هو لبنان بالنسبة لي"، قالت وهبي :"القلب الذي لا يتوقف عن النبض حتى في أصعب ظروفه".
الجدير بالذكر، أن وهبي تخوض السباق الرمضاني القادم في مسلسل بعنوان "بميّة دهب"، وقد تم طرح البوستر الرسمي للعمل.
وتظهر هيفا في البوستر منفردة، وكشف البوستر أن العمل تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل.
العمل سينطلق تصويره في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
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