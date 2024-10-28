عمرو دياب يحدث جدلاً كبيراً بعد إقدامه على هذه الخطوة..فما القصة !

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري عمرو دياب ضجة كبيرة بعد أخر خطوة إتخذها اليوم، حيث قام بحذف جميع منشوراته عن حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الجمهور يتساءل إذا كانت هذه الخطوة متعلقة بأعماله القادمة.



و في وقت سابق، أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفل إفتتاح مهرجان موسم الكويت الغنائي على مسرح "الأرينا كويت"، و حضر آلاف من محبيه من الجمهور الكويتي والعربي في أضخم حفلات الموسم. غنى عمرو دياب مجموعة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة و الحديثة، التي تفاعل معها الجمهور منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح، و ذلك بعد 24 ساعة فقط من حفله في دبي.

شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، فقد نفدت تذاكر الحفل بشكل سريع، ما أدى إلى إصدار تذاكر إضافية.

