بإطلالة كاجوال رائعة.. تيا ديب تستمتع بوقتها في شوارع رومانيا

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأخر إطلالتها على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها في رومانيا، وإستعرضت أنوثتها بوك مميز إرتدت فيه توب ضيق مكشوف الظهر باللون الاسود ذات اكمام طويل مع تنورة واسعة و طويلة باللون الأسود و الأبيض، و تركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت تيا ديب متابعيها اللحظات التي قضتها في مدينة كان الفرنسية، خلال عطلتها الصيفية، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة قصيرة من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.

